Добкин и компания подозреваются в причинении ущерба Харькову на 230 миллионов

Сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Харьковского городского головы, директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета и бывшего главного архитектора города в совершении ряда уголовных преступлений.

Об этом говорится в сообщении Отдела связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица, злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц, способствовали незаконному завладению мошенническим путем земельными участками на территории Харькова общей площадью более 74 га.

Тем самыми злоумышленники нанесли ущерб территориальной общине Харькова на общую сумму более 230 млн грн, что больше чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

В настоящее время материалы досудебного расследования предоставлены стороне защиты для ознакомления.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что одним из подозреваемых по громкому делу является бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

После выполнения требований ст. 290 УПК Украины обвинительный акт в отношении указанных выше должностных лиц Харьковского городского совета, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества будет направлено в суд для рассмотрения по существу. // «ФАКТЫ»