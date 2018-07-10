Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Добкин и компания подозреваются в причинении ущерба Харькову на 230 миллионов

10.07.2018 13:36

 Сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Харьковского городского головы, директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета и бывшего главного архитектора города в совершении ряда уголовных преступлений. 

Об этом говорится в сообщении Отдела связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Картинки по запросу Допа

В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что указанные лица, злоупотребляя своим служебным положением по предварительному сговору с группой лиц, способствовали незаконному завладению мошенническим путем земельными участками на территории Харькова общей площадью более 74 га.

Тем самыми злоумышленники нанесли ущерб территориальной общине Харькова на общую сумму более 230 млн грн, что больше чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

В настоящее время материалы досудебного расследования предоставлены стороне защиты для ознакомления.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что одним из подозреваемых по громкому делу является бывший мэр Харькова Михаил Добкин.

После выполнения требований ст. 290 УПК Украины обвинительный акт в отношении указанных выше должностных лиц Харьковского городского совета, представителей обслуживающего кооператива и потребительского общества будет направлено в суд для рассмотрения по существу. // «ФАКТЫ»

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...