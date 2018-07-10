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На Київщині поліція затримала чоловіка за розбещення 14-річної дівчини

10.07.2018 13:47

В с. Каратиші Миронівського району затримано чоловіка, який шляхом шантажу примушував 14-річну дитину до статевих стосунків.

На спецлінію 102 звернулася мама потерпілої дівчинки і повідомила, що протягом двох років чоловік із сусіднього села, погрожуючи тим, що все розкаже в школі, де навчається дитина, примушував її до статевих стосунків. Дівчинка відзняла на телефон всі ці непристойності, що і послугувало доказом для затримання педофіла.

поліція

Зловмисником виявився 76-річний місцевий чоловік, в помешканні якого все це і відбувалося.

Чоловіка негайно було затримано в порядку ст. 208 КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (Розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає від п’ти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції в Київській області

 

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