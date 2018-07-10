У ДТП на Київщині одна людина загинула, ще 5 травмовані (фото)

55-річний киянин - водій автомобіля «FORD FUSION» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «MERSEDES BENZ VITO».

Керманич «FORD» від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події. 30-річний водій «MERSEDES» із м. Кропивницький та його 4 пасажири, 33 - 67 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та госпіталізовані до Миронівської ЦРЛ.

Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Київської області