У ДТП на Київщині одна людина загинула, ще 5 травмовані (фото)

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Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 9 липня, о 20.20 годині на 102 км автодороги «Київ – Знам’янка», поблизу с. Росава Миронівського району.
55-річний киянин - водій автомобіля «FORD FUSION» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «MERSEDES BENZ VITO».
Керманич «FORD» від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події. 30-річний водій «MERSEDES» із м. Кропивницький та його 4 пасажири, 33 - 67 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та госпіталізовані до Миронівської ЦРЛ.
Наразі триває комплекс слідчих дій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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