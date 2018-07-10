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Все пленники затопленной пещеры в Таиланде спасены

10.07.2018 14:21

Трехдневная операция по спасению подростков из затопленной пещеры завершена

В Таиланде все 12 подростков и их тренер спасены из затопленной пещеры, в которой они находились с конца июня, передает Bangkok Post.

Таиланд

Таким образом длившаяся три дня операция по спасению 12 подростков и их тренера из пещеры Кхао Луанг завершена.

Отметим, что о пропаже 12 детей и их тренера в Таиланде стало известно в конце июня. Их нашли на десятый день их пребывания в пещере Кхао Луанг, но вытащить пока не могли из-за затопления и дождей.

Подземелье простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие укрывались от прибывавшей воды.

В течение двух дней, 8 и 9 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка. Сегодня были спасены оставшиеся. Каждого ребенка сопровождали по два водолаза.

В то же время тайские врачи обнаружили признаки инфекции у спасенных подростков. // 112.ua

 

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