Все пленники затопленной пещеры в Таиланде спасены

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Трехдневная операция по спасению подростков из затопленной пещеры завершена
В Таиланде все 12 подростков и их тренер спасены из затопленной пещеры, в которой они находились с конца июня, передает Bangkok Post.
Таким образом длившаяся три дня операция по спасению 12 подростков и их тренера из пещеры Кхао Луанг завершена.
Отметим, что о пропаже 12 детей и их тренера в Таиланде стало известно в конце июня. Их нашли на десятый день их пребывания в пещере Кхао Луанг, но вытащить пока не могли из-за затопления и дождей.
Подземелье простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где пропавшие укрывались от прибывавшей воды.
В течение двух дней, 8 и 9 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка. Сегодня были спасены оставшиеся. Каждого ребенка сопровождали по два водолаза.
В то же время тайские врачи обнаружили признаки инфекции у спасенных подростков. // 112.ua
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