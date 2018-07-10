Федерация футбола Украины компенсирует Вукоевичу штраф за поддержку нашей страны

В Федерации футбола Украины (ФФУ) решили компенсировать члену хорватской футбольной делегации на ЧМ-2018 Огнену Вукоевичу деньги за штраф, который он должен будет заплатить ФИФА. Об этом сегодня сообщил президент ФФУ Андрей Павелко. "Я лично и руководство федерации футбола приняло решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложили, и предложить ему работу в ФФУ", – рассказал президент ФФУ.

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал члена хорватской делегации на чемпионате мира 2018 Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (около 13 тысяч евро) за нарушение статьи 57 Дисциплинарного устава ФИФА (неспортивное поведение).

Напомним, что Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 записали видео с выкриком "Слава Украине!". Позднее Вида заявил, что это была шутка, и был предупрежден, а Вукоевича отстранили от работы со сборной и оштрафовали.

Затем в скандал с Домагоем Видой на ЧМ-2018 вмешалась Украина. В ФФУ написали письма главам ФИФА и УЕФА, чтобы объяснить значение приветствия "Слава Украине!".

Кстати, украинцы вступились за Виду и обвалили рейтинг страниц ФИФА в соцсетях. Официальная страница ФИФА в Facebook стремительно упала в рейтинге до позиции 1.3 звезды из пяти возможных. За последние дни на странице появились десятки тысяч негативных оценок с комментариями "Слава Украине!" на разных языках, объяснением значения этой патриотической фразы, а также поддержкой Домагоя Виды.

Также стало известно, что знаменитый шахматист Гарри Каспаров поздравил Хорватию с победой над Россией и вступился за Домагоя Виду. Если бы Вида сказал "Хайль, Путин!", то его бы наградили, считает Каспаров. // Сегодня