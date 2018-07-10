«Не поедем»: в Украину не пустили ведущего НТВ Джона Уоррена, посещавшего Крым

В аэропорту "Борисполь" пограничники не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года ведущему программы "Поедем, поедим" российского телеканала НТВ - гражданину Великобритании Джону Уоррену за незаконные визиты к оккупированный Крым. Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в Facebook.

"Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы "Поедем, поедим" на одном из телеканалов РФ. При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма", - заявил Слободян.

В ходе проведения собеседования Уоррен подтвердил, что посещал оккупированный Крым в сентябре-октябре 2015 года. // 112.ua