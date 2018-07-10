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В столице задержали серийного насильника

10.07.2018 14:59

В Подольском районе столицы правоохранители задержали ранее судимого злоумышленника, который подозревается в серии изнасилований и нападений на женщин. 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры г. Киева, передает УНН.

задержанный

“Злоумышленником оказался 45-летний житель столицы, ранее судимый за совершение разбойного нападения”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, во вторник, 9 июля, в Подольское УП ГУ НП в г.Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Белицкой в ​​Киеве неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку, под угрозой насилия склонил ее к половой связи и ограбил.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Во время обысков в квартире 45-летнего киевлянина правоохранители изъяли женские украшения, которыми он завладел ранее во время совершения аналогичного нападения. Вторая жертва уже опознала свои вещи.

В настоящее время Киевской местной прокуратурой № 7 задержанному объявлено подозрение ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным путем), ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках следствия проверяется причастность задержанного к совершению еще 5 нападений на женщин, совершенных на территории города Киева.

 

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