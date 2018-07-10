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Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4

10.07.2018 15:14

Боевики на Донбассе сегодня, 10 июля 2018 года, обстреляли жилые кварталы Золотого-4 в Луганской области. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4, - штаб

Фото: последствия обстрела Золотого-4 (facebook.com/pressjfo.news)

"Сегодня 10 июля, в очередной раз со стороны неподконтрольного украинским властям населенного пункта Золотое-5, противник коварно обстрелял жилые кварталы жителей Золотого-4", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате обстрела были разрушены придомовые территории в центре Золотого-4. Жертв вследствие обстрела населенного пункта. // РБК-Украина

 

 

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