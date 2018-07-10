Посадовця РДА та підрядника судитимуть за махінації з коштами, виділеними на ремонт багатоповерхівки

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 слідчим відділом Деснянського управління поліції повідомлено про підозру начальнику Управління ЖКГ Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації та підряднику за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Установлено, що наприкінці 2016 року підрядною компанією виконувався капітальний ремонт житлового будинку по вул. Лісківській у Деснянському районі міста Києва.

На фото: будинок після ремонту

Вказані роботи були повністю оплачені зі столичного бюджету на підставі актів виконаних робіт, підписаних начальником Управління ЖКГ.

Однак, як з’ясувалось, окремі роботи підрядник виконав не повністю, зокрема, серед іншого «забув» укріпити цементом фундамент багатоповерхівки. А деякі роботи не були виконані взагалі.

За результатами експертизи збитки, завдані столичній громаді внаслідок таких зловживань, склали понад 80 тис. гривень.

За результатами розслідування начальнику УЖКГ Деснянської РДА та директору підприємства-підрядника оголошено підозру за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва