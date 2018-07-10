«Умойся сама кровью». Оборзевший Крысин в суде наорал на мать убитого Веремия (видео)

Главарь "титушек" Юрий Крысин во время суда накричал на мать убитого журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Двали, присутствовавшая во время судебного заседания.

"Умойся сама кровью. Надо было лучше сына воспитывать. Уберите эту "мамашу"... Это ты больная. Защитите меня от этого хамства! Я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!", - процитировала журналистка слова Крысина к матери Веремия.

Кроме того, во время заседания суда Крысин начал кричать, что ему плохо.

Как сообщет УНИАН, Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело Юрия Крысина и Сергея Чемеса по трем эпизодам.

По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение людей к охране лагеря «титушек» и указания о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады «майдановцев» на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется лишь Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве.

22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда, назначив при этом Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.