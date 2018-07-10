Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

«Умойся сама кровью». Оборзевший Крысин в суде наорал на мать убитого Веремия (видео)

10.07.2018 15:47

 Главарь "титушек" Юрий Крысин во время суда накричал на мать убитого журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Двали, присутствовавшая во время судебного заседания.

Картинки по запросу Крысин

"Умойся сама кровью. Надо было лучше сына воспитывать. Уберите эту "мамашу"... Это ты больная. Защитите меня от этого хамства! Я не хочу с вами общаться. Это тебя господь накажет!", - процитировала журналистка слова Крысина к матери Веремия.

Кроме того, во время заседания суда Крысин начал кричать, что ему плохо. 

Как сообщет УНИАН, Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело Юрия Крысина и Сергея Чемеса по трем эпизодам.

По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушек» возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение людей к охране лагеря «титушек» и указания о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы «титушек», которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады «майдановцев» на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным "титушкам" задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве Веремия - обвиняется лишь Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве.

22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда, назначив при этом Крысину новый приговор - 5 лет реального лишения свободы.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...