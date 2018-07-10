В Харькове уволили полицейских, которые избивали мужчину на вокзале

В Харькове 9 июля освободили двух старших сержантов и капрала сектора патрульной полиции за превышение служебных полномочий - стражи порядка били ногами мужчину на железнодорожном вокзале. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех в Facebook.

"Вчера после тщательного изучения материалов служебной проверки, видеоматериалов без всякого сомнения подписал приказ об увольнении из рядов полиции сотрудников сектора патрульной полиции Холодногорского отдела полиции. Своим вызывающим, позорным поведением они грубо нарушили один из принципов деятельности полиции – соблюдение прав и свобод человека", - заявил Бех.

Непосредственный руководитель уволенных полицейских – командир взвода – предупрежден о неполной должностной ответственности. Кроме того, т.и.а. начальника Холодногорского отдела полиции получил строгое предупреждение о необходимости соблюдения подчиненным личным составом служебной дисциплины, прав и свобод граждан.

Напомним, в интернет попало видео, как 7 июля на железнодорожном вокзале в Харькове сотрудники полиции применяют силу против мужчины. Установлены личности полицейских на видео. Это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения, а также капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения. // 112.ua