Ревнивца из Первомайска будут судить за убийство мужчины металлической тачкой

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В Первомайске 35-летнего мужчину будут судить по обвинению в убийстве 39-летнего местного жителя.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Погибший является бывшим сожителем гражданской жены обвиняемого.
«Трагедия произошла в начале 2018 года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности и длительных неприязненных отношений возмутился, что бывший сожитель его 42-летней жены пришел к ее дому. Он нанес мужчине многочисленные удары кулаками и ногами в голову и туловище, после чего схватил металлическую тачку, которая находилась неподалеку, и нанес ей еще несколько ударов по голове потерпевшего», - сообщили в прокуратуре.
Травмы пострадавшего оказались несовместимыми с жизнью. Обвинительный акт направили в Первомайский районный суд, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. // Преступности НЕТ
После серьёзного обострения под Горловкой накал противостояния ожидаемо стих – начались дежурные ротации; 54-я поехала в ППД, немного помыкавшись в посадках; спала...