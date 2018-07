У Брюсселі презентували фільм про те, як Росія купувала чемпіонат світу з футболу (відео)

Найближчим часом фільм «Один кубок світу з футболу, одна війна, а скільки корупції?» покажуть на одному із українських, а також британських телеканалів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Брюсселі.

«Нині в Україні триває війна. Очевидно, що всі у світі розуміють, хто є агресором. І ця країна проводить Кубок світу... Як на мене, рішення надати Росії право провести Чемпіонат світу з футболу очевидно було корумпованим. Це нині розслідується. І саме про це мій фільм», - розповів автор фільму (в оригіналі «One World Cup, One War, How Much Corruption?») британський журналіст-розслідувач Тім Уайт.

Він зауважив, що добре пам’ятає, як Захід запровадив санкції проти колишнього СРСР та бойкотував московські олімпійські ігри 1980 року у відповідь на уведення радянського військового контингенту до Афганістану.

«Відносно Росії цього зроблено не було. ФІФА повинна була відкликати Кубок світу з цієї країни», - переконаний британський журналіст.

Він припустив: якщо б такі великі футбольні й економічно розвинуті країни, які замовляють великі футбольні телетрансляції, як Іспанія, Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди та інші, посіли єдину позицію та натиснули на ФІФА, то організатор чемпіонату світу ухвалив би правильне рішення.