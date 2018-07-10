Жительница Таджикистана воткнула в своего ребенка 10 игл, «чтобы муж вернулся из России»

Об этом сообщает таджикская служба радио Свобода – Радио Озоди.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел, женщина намеренно проткнула тело своего годовалого сына 10 металлическими иглами, "чтобы ее 30-летний супруг вернулся из Российской Федерации". По данным судмедэкспертизы, ребенок получил тяжкий вред здоровью и был госпитализирован.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, ведется следствие.

Согласно заявлениям врачей Национального медицинского центра, ребенок не мог самостоятельно их в себя воткнуть. Рентген-обследование обнаружило иглы в черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке и других частях тела. Некоторые иглы уже были глубоко под кожей, и поэтому врачи смогли в ходе первой операции вытащить только шесть игл, еще четыре иглы все еще находятся в теле ребенка.

По словам врачей отделения детской хирургии, 28 июня к ним обратились родные женщины, которые потребовали срочной госпитализации ребенка. Врачи говорят, что иглы находились в теле как минимум три месяца.

"Сегодня мы провели первую операцию и вытащили из тела ребенка шесть игл. Из-за того, что операция могла бы продлиться очень долго, мы не стали пока извлекать иглы в черепной коробке и в животе. Сами понимаете, что для ребенка перенести сразу столько операций будет невозможно", – рассказал Шухрат Чориев, заведующий отделением детской хирургии.

Врачи говорят, что если бы ребенок самостоятельно проглотил иглы, то он повредил бы себе внутренние органы, и они застряли бы в желудочно-кишечном тракте.

Мальчик – второй ребенок в семье. Отец ребенка находится в трудовой миграции, мать – домохозяйка и самостоятельно воспитывает детей.

Махфират, бабушка маленького пациента, в беседе с Радио Озоди рассказала, что первую иглу в десне ребенка она заметила месяц назад, когда мать его кормила.

По словам Шухрата Чориева, две иглы были от швейной машинки, также острые детали неопознанного происхождения. "Еще две представляют из себя простые иголки. Они не новые, находились в теле ребенка уже некоторое время и покрылись ржавчиной", – сказал он.

Как сообщает Озоди, похожий случай произошел в прошлом году в Узбекистане, и по результатам расследования дело было передано в суд. Узбекские врачи нашли в теле 11-месячного ребенка 16 игл. // Настоящее время