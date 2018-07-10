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Минздрав начал бесплатное вакцинирование взрослых от кори

10.07.2018 17:17

Граждане, входящие в группу риска, могут получить прививку у своего семейного врача или по месту регистрации

 Министерство здравоохранения начинает кампанию по бесплатной вакцинации взрослых от кори. Об этом сообщила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун в Facebook.

вакцинация

"Постепенно мы охватываем прививками против кори все больше детей, однако из-за недостаточного уровня вакцинации в предыдущие годы многие взрослые люди так же уязвимы к болезни. В течение 2018 украинцы, которые есть в группах риска и в их коллективе кто-то заболел корью, могут вакцинироваться бесплатно", - сообщила она.

Согласно предоставленной и. о. министра информации, к группам риска Минздрав отнес сотрудников учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, студентов, сотрудников МВД, Минобороны, СБУ, Нацполиции, а также служащих Национальной гвардии, ГПСУ и Управления государственной охраны.

"Если вы среди этих групп риска, в вашем коллективе произошла вспышка кори и у вас нет прививки - обращайтесь к своему семейному врачу или терапевту. Это может быть специалист, которого вы выбрали во время кампании "Врач для каждой семьи", или тот, у кого вы пока лечитесь по месту регистрации", - уточнила Супрун.

Ранее сообщалось, что в конце июня количество случаев заболевания корью в стране сократилось на 26%. // 112.ua

 

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