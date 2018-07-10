На Волині викрито на хабарі головного лікаря районної лікарні (фото)

Під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області та оперативними працівниками Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України 10 липня 2018 року викрито головного лікаря однієї з районних лікарень області під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 6 тис грн.

У 10 тис грн зазначена особа оцінила своє сприяння суб’єкту господарювання, який надає комерційні медичні послуги, у продовженні договору оренди приміщення. Під час одержання першої частини неправомірної вигоди її було викрито.

У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.

Прес-служба прокуратури Волинської області