Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

За два місяці на волі 35-річний тернополянин встиг скоїти дві крадіжки та грабіж.

10.07.2018 17:44

Під час відкритого викрадення майна зловмисника затримали. Нині він перебуває під вартою.

Кримінальні провадження за двома фактами крадіжок, вчинених з торгових закладів, слідчі Тернопільського відділу поліції розслідували та скерували до суду. Проте підозрюваний вирішив на досягнутому не зупинятися. Серед білого дня відкрито викрав з магазину, що по вулиці Білогірській в обласному центрі, продукти харчування.

поліція

Незвичного клієнта помітила продавець торгового закладу. Коли підійшла, аби запитати, чого так довго крутиться біля вітрини, зловмисник став втікати. Зрозумівши, що незнайомець вчинив крадіжку, співробітниця магазину кинулася за ним. Проте нахаба зумів відірватися від жінки. На відстані двадцяти метрів демонстративно повернувся, розстібнув безрукавку і показав, що привласнив.

Про злочин потерпіла повідомила поліцейських. Того ж дня грабіжника затримали. На даний час йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 ККУ, та взято під варту.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...