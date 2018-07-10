За два місяці на волі 35-річний тернополянин встиг скоїти дві крадіжки та грабіж.

Кримінальні провадження за двома фактами крадіжок, вчинених з торгових закладів, слідчі Тернопільського відділу поліції розслідували та скерували до суду. Проте підозрюваний вирішив на досягнутому не зупинятися. Серед білого дня відкрито викрав з магазину, що по вулиці Білогірській в обласному центрі, продукти харчування.

Незвичного клієнта помітила продавець торгового закладу. Коли підійшла, аби запитати, чого так довго крутиться біля вітрини, зловмисник став втікати. Зрозумівши, що незнайомець вчинив крадіжку, співробітниця магазину кинулася за ним. Проте нахаба зумів відірватися від жінки. На відстані двадцяти метрів демонстративно повернувся, розстібнув безрукавку і показав, що привласнив.



Про злочин потерпіла повідомила поліцейських. Того ж дня грабіжника затримали. На даний час йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 ККУ, та взято під варту.



Досудове розслідування триває.



Відділ комунікації поліції

Тернопільської області