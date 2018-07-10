Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Ограбление со стрельбой под Киевом: у раненого мужчины отобрали $200 тысяч

10.07.2018 17:57

Злоумышленники, которые во вторник, 10 июля, в Софиевской Борщаговке ранили из огнестрельного оружия киевлянина, планировавшего купить машину, похитили у него $200 тысяч.

Об этом сообщили в столичном управлении Национальной полиции.

Злоумышленники ранили киевлянина в руку и ногу

"Предварительно установлено, что 40-летний пострадавший нашел объявление о продаже автомобиля, после чего встретился с незнакомцами вблизи одной из столичных станций метро. Чтобы осмотреть заинтересовавшее его транспортное средство мужчины вместе направились в Софиевскую Борщаговку. Там неизвестные потребовали у столичного жителя деньги", - говорится в сообщении.

В свою очередь киевлянин оказал сопротивление, после чего злоумышленники совершили несколько выстрелов из травматического оружия, ранив его в руку и ногу, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Софиевской Борщаговке группа неизвестных ранила мужчину, похитив у него крупную сумму денег. // НВ

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...