Екс-посадовця ПАТ «Укрзалізниця» судитимуть за одержання хабара у розмірі майже $70 тис.

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ГПУ за результатами досудового розслідування затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно громадянина Грузії, який, перебуваючи на посаді першого заступника начальника Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця», за попередньою змовою групою осіб, організував та у співучасті з іншими особами вимагав і 13.09.2017 одержав неправомірну вигоду у розмірі майже $70 тис., що за курсом Нацбанку України станом на 13.09.2017 складало понад 1,8 млн грн, тобто у особливо великому розмірі, за сприяння, з використанням наданого йому службового становища, в призначенні особи (громадянина України) на посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця».
Після отримання неправомірної вигоди злочинна діяльність посадовця була викрита та припинена внаслідок його затримання працівниками Служби безпеки України.
Дії корупціонера кваліфіковано за ч. 2, ч.3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.
Стосовно обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 880 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто понад 1,4 млн грн, внесеної у ході розслідування захисником.
Розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.
Підтримання державного обвинувачення забезпечуватиме Генеральна прокуратура України.
Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України
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