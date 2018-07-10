Екс-посадовця ПАТ «Укрзалізниця» судитимуть за одержання хабара у розмірі майже $70 тис.

10.07.2018 18:10

ГПУ за результатами досудового розслідування затверджено та направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно громадянина Грузії, який, перебуваючи на посаді першого заступника начальника Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця», за попередньою змовою групою осіб, організував та у співучасті з іншими особами вимагав і 13.09.2017 одержав неправомірну вигоду у розмірі майже $70 тис., що за курсом Нацбанку України станом на 13.09.2017 складало понад 1,8 млн грн, тобто у особливо великому розмірі, за сприяння, з використанням наданого йому службового становища, в призначенні особи (громадянина України) на посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця».