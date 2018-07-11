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На Закарпатье пьяное быдло напало на полицейских: в оборот шли вилы и стулья

11.07.2018 00:05

Злоумышленников задержали, а пострадавшего копа доставили в больницу

В селе Ракошино Мукачевского района хулиганы напали на копов, угрожая им вилами. Инцидент произошел вчера, 9 июля, около десяти вечера.

Нападавшегоь задержали. Фото: Нацполиция

"Патрульные получили сигнал о хулиганах, которые нарушали общественный порядок в одном из развлекательных заведений. Прибыв на вызов, увидели пять человек, которые вели себя вызывающе. Кроме этого, один из злоумышленников начал угрожать вилами", – сообщают в полиции.

Полицейские несколько раз предупреждали хулигана о возможных последствиях. В конце концов, он бросил вилы на землю и пошел на патрульных с кулаками. Его задержали, но пока инспектор надевал наручники на правонарушителя, другой мужчина, с этой же компании нанес копу удар железным стулом. Через несколько секунд он был задержан.

С телесными повреждениями патрульного доставили в больницу, а правонарушителей – в полицейское отделение.

Напомним, недавно в Ровно умер 25-летний полицейский, которого 1 июля закололи вилами. // Сегодня

 

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