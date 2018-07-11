Діючий столичний нотаріус фігурує в трьох провадженнях про незаконне заволодіння майном

Про це «Наші гроші» дізналися з ухвали в Єдиному реєстрі судових рішень.

Головне слідче управління Нацполіції проводить досудове розслідування кримінального провадження №12017100100011880 від 8 жовтня 2017 року за фактом заволодіння шахрайським шляхом будівлі у вересні 2017 року. Перереєстрацію нотаріус здійснила на підставі низки підроблених документів, чим завдала реальним власникам майна матеріальної шкоди на суму 47,15 млн. грн.

Нагадаємо, по пров. Рильського, 4 був офіс екс-нардепа Юрія Іванющенка. Потім будівлею заволоділа родина екс-нардепа Олександра Шепелева, який зараз перебуває в ізоляторі СБУ з 4 кримінальними провадженнями, зокрема, по розтраті понад 300 млн. коштів «Родовід-банку».

Та ж нотаріус, яка перереєструвала будівлю на Рильського, фігурує в іншому кримінальному провадженні №12016040000000877 від 18 листопада 2016 року. Згідно ухвали Бабушкінського райсуду Дніпропетровська, слідче управління ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області отримало доступ до речей та документів нотаріуса Дніпровського міського територіального округу, офіс якої розташований за адресою Дніпро, вул. Гоголя, 26/1.

За матеріалами слідства, група осіб у Дніпрі незаконно заволодіває майном з використанням підробних документів. Роблять це за підтримкою працівників Державної міграційної служби в Дніпропетровській області, житлово-експлуатаційних підрозділів, які здійснюють підбір об’єктів нерухомості. В подальшому за попередньою домовленістю з нотаріусами нотаріального округу Дніпропетровської області майно оформлюють на підконтрольних осіб з малозабезпечених верств населення або на осіб з підробними документами. Після цього нерухомість продається сумлінному покупцеві.

Нерухомістю володіло ТОВ «Віват». Фірма оформила її в іпотеку на $540 тис. У 2011 році Шевченківський відділ ДВС відкрив виконавче провадження на предмет іпотеки і нерухомість була арештована. У 2017 році на підставі підробленого рішення судді Бабушкінського районного суду приватний нотаріус у Дніпрі скасувала іпотеку, арешт майна, скасувала в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно розділ щодо нерухомого майна та визнала право власності на ці приміщення за іншою фірмою, ТОВ «Продукт Пак-Сервіс».

Третє провадження №42016040000001064 від 6 грудня 2016, де фігурує ця ж нотаріус, стосується протиправного заволодіння ПП «Восток-2» та майном фірми. П ровадження розслідує слідчий відділ управління прокуратури Донецької області.

За матеріалами справи, нотаріус внесла до Єдиного державного реєстру юросіб зміни про ПП «Восток-2». Своєю реєстраційною дією вона змінила справжнього директора на іншого чоловіка, призначеного на підставі рішення власника фірми від жовтня 2016 року. Але власник фірми помер ще у листопаді 2014 року, тобто, за два роки до цієї реєстрації. Також, йдеться в матеріалах справи, нотаріус не мала призначати нового директора, тому що ухвала Дніпропетровського райсуду Дніпропетровської області забороняла перереєстровувати фірму. Також нотаріус вимкнула в реєстрі попередження і заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юросіб. Відтак, «на підставі підроблених приватним нотаріусом документів та внесених недостовірних відомостей до електронного реєстру ПП «Восток-2» захоплено невідомими особами».

За даними Єдиного реєстру нотаріусів, нотаріус-фігурантка проваджень і досі значиться діючим нотаріусом. У квітні жінка потрапляла до переліку реєстраторів, щодо яких Міністерство юстиції проводило моніторинг реєстраційних дій.

Департамент державної реєстрації та нотаріату безпосередньо підпорядкований Державному секретарю Міністерства Ганні Онищенко. Вона раніше працювала у адвокатській фірмі «МЛГрупп», що належала безпосередньо Павлу Петренку, нинішньому міністру юстиції.