На Дніпропетровщині на одержанні хабара викрито помічника судді районного суду

За процесуального керівництва військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України спільно зі співробітниками відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області та Департаменту захисту економіки в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження щодо вимагання неправомірної вигоди викрито помічника судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра.

Встановлено, що за вплив на суддю щодо зняття арешту з нерухомого майна (квартири в Запорізькій області) посадовець вимагав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 1300 доларів США.

10.07.2018 під час передачі обумовленої суми неправомірної вигоди помічника судді затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час тривають першочергові слідчі дії.

Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону затриманій особі готується про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України