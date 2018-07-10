Полиция проводит обыск у одного из координаторов праворадикалов С14

Следственные действия проводятся по делу о нападении на лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.

Полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов праворадикальной организации С14 Сергея Мазура.

Об этом сообщают пользователи Facebook.

В частности, Маркиян Яциняк написал: "Опера проводят незаконный обыск у координатора C14 Сергея Мазура. Прямо дома. Вломились в квартиру. Показали липовую бумажку. Ни одного постановления суда, следователя на месте нет, не указана группа следователей с разрешением на обыск. Никто не говорит, в каком качестве, по которому производству".

Страница "Национального центра правозащиты" ведет стрим из-под дома Мазура в Борисполе. Судя по видео, полиция имеет вопросы к Мазуру из-за нападения на цыганский табор в Голосеевском лесопарке Киева.

На месте собралось около 50 активистов, которые пытаются установить официальные основания для обыска.

Как сообщалось, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

Полиция Киева расследует уголовное производство по двум статьям – «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также «хулиганство».

7 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что в деле о разгоне лагеря ромов на Лысой горе в Киеве полиция объявила ряд подозрений. // УНИАН