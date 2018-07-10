Полиция проводит обыск у одного из координаторов праворадикалов С14

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Следственные действия проводятся по делу о нападении на лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.
Полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов праворадикальной организации С14 Сергея Мазура.
Об этом сообщают пользователи Facebook.
В частности, Маркиян Яциняк написал: "Опера проводят незаконный обыск у координатора C14 Сергея Мазура. Прямо дома. Вломились в квартиру. Показали липовую бумажку. Ни одного постановления суда, следователя на месте нет, не указана группа следователей с разрешением на обыск. Никто не говорит, в каком качестве, по которому производству".
Страница "Национального центра правозащиты" ведет стрим из-под дома Мазура в Борисполе. Судя по видео, полиция имеет вопросы к Мазуру из-за нападения на цыганский табор в Голосеевском лесопарке Киева.
На месте собралось около 50 активистов, которые пытаются установить официальные основания для обыска.
Как сообщалось, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.
Полиция Киева расследует уголовное производство по двум статьям – «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также «хулиганство».
7 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что в деле о разгоне лагеря ромов на Лысой горе в Киеве полиция объявила ряд подозрений. // УНИАН
После серьёзного обострения под Горловкой накал противостояния ожидаемо стих – начались дежурные ротации; 54-я поехала в ППД, немного помыкавшись в посадках; спала...