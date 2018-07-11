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В Азербайджане «гонщик» сбил насмерть 57 овец и травмировал пастуха

11.07.2018 01:55

В Газахском районе Азербайджана в результате наезда автомобиля погибли 57 овец. Об этом сообщает МВД Азербайджана на своей странице в Facebook во вторник, 10 июля.

Авария произошла ночью на 480-м километре трассы Баку-Газах вблизи села Дашсалахлы.

Фото из открытых источников

Автомобиль Audi протаранил стадо овец, переходивших проезжую часть.

Сбитых животных разбросало по обочинам дороги.

Пастух Адил Гулиев получил множественные травмы, его госпитализировали.

Полиция установила личность водителя Audi. Им оказался уроженец Шамкирского района Габил Гусейнов.

По данному факту началось расследование. // 112.ua

 

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