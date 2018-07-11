В Азербайджане «гонщик» сбил насмерть 57 овец и травмировал пастуха

11.07.2018 01:55

В Газахском районе Азербайджана в результате наезда автомобиля погибли 57 овец. Об этом сообщает МВД Азербайджана на своей странице в Facebook во вторник, 10 июля.