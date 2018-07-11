В Азербайджане «гонщик» сбил насмерть 57 овец и травмировал пастуха

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В Газахском районе Азербайджана в результате наезда автомобиля погибли 57 овец. Об этом сообщает МВД Азербайджана на своей странице в Facebook во вторник, 10 июля.
Авария произошла ночью на 480-м километре трассы Баку-Газах вблизи села Дашсалахлы.
Автомобиль Audi протаранил стадо овец, переходивших проезжую часть.
Сбитых животных разбросало по обочинам дороги.
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По данному факту началось расследование. // 112.ua
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