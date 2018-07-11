Киевляне могут остаться без метро из-за финансовых «разборок» чинуш

Киевский метрополитен находится под угрозой закрытия из-за ареста работы касс столичной подземки исполнительной службой Министерства юстиции в ходе судебных разбирательств по задолженности метрополитена за поставку компанией "Укррослизинг" 100 вагонов в 2010-2013 гг., сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Исполнительная служба Министерства юстиции Украины заблокировала работу предприятия. С недавнего времени, кроме счетов (метрополитена – ИФ), заблокированы кассы столичной подземки, что может остановить работу метрополитена", - заявил он на заседании Киевсовета во вторник.

Н.Поворозник объяснил, что наличные средства в кассах метрополитена были единственным способом выживания предприятия. По его данным, на сегодня Минюст взыскал с метрополитена около 170 млн грн по решению Высшего хозяйственного суда.

По его словам, КГГА предлагает реструктуризировать долги метрополитена во избежание остановки его роботы.

"КГГА разработала проект решения, который позволит не допустить остановки Киевского метрополитена. Проект решения не предусматривает выделение средств на выполнения судебных решений", - объяснил первый замглавы КГГА.

"Этим решением мы даем возможность руководителю коммунального предприятия начать разговор о реструктуризации, возможных выходах из этой ситуации. После этого он будет отчитываться за предпринятые шаги перед Киевсоветом", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Данный проект решения предстоит рассмотреть депутатам Киевсовета.

Как напомнил Н.Поворозник, КП "Киевский метрополитен" заключил договор о поставке вагонов с "Укррослизингом" в 2009 году. Выплаты гарантировались госбюджетом и проводились до 2013 года, однако с 2014 года бюджетные средства не поступали. С 16 марта 2017 года исполнительная служба Минюста заблокировала счета метрополитена по решению судов. // Интерфакс-Украина