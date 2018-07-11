Злочинні дії керівника асфальтобетонного заводу завдали збитків на суму понад 7 млн. грн.

Оцінка ефективності використання бюджетних коштів під час будівництва та ремонту доріг державного та комунального значення знаходиться на контролі Генерального прокурора України.

Прокуратурою Запорізької області скоординовано роботу правоохоронних та інших органів у сфері забезпечення законності при використанні коштів для ремонту дорожнього покриття, шляхом обговорення зазначеного питання на спільній нараді під керівництвом прокурора області та за участі керівників Головного управління Нацполіції, Управління СБУ та Головного управління ДФС в області.

Вказані заходи вже сьогодні дали свої перші результати.

Запорізькою місцевою прокуратурою №3, спільно з Управлінням захисту економіки в Запорізькій області, за наслідками належно спланованого та проведеного комплексу спільних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, задокументовано факт злочинної діяльності директора асфальтобетонного заводу, який протягом 2016 року, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, особисто для себе як керівника та засновника заводу виготовляв та реалізовував асфальтобетонну суміш, яка не відповідала вимогам ДСТУ.

Встановлено, що ця асфальтобетонна суміш була реалізована, в тому числі, підприємству, яке виконувало роботи з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньо квартальних доріг Запоріжжя відповідно до договору, укладеного Запорізькою міською радою на реалізацію Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2016-2018 роки.

Протиправними діями директора асфальтного заводу територіальній громаді Запоріжжя завдано матеріальну шкоду на загальну суму 7 млн 203 тис грн.

За наслідками досудового розслідування Запорізькою місцевою прокуратурою №3 відносно директора асфальтобетонного заводу 06.07.2018 до Ленінського районного суду Запоріжжя скеровано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Санкція статті за вказаний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області