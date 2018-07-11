Задержан явившийся в НАБУ фигурант дела о хищении 149 млн. в «топливной схеме» Минобороны

В течение девяти месяцев подозреваемый скрывался от следствия - в ноябре 2017 года он был объявлен в международный розыск.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали коммерческого директора компании-поставщика топлива для нужд Минобороны, подозреваемого в хищении более 149 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, задержание подозреваемого произошло вчера, 9 июля под процессуальным руководством прокуроров САП.

«В течение девяти месяцев этот человек скрывалась от следствия - в ноябре 2017 года он объявлен в международный розыск.

Информация о розыске подозреваемого опубликована еще осенью прошлого года на официальном сайте МВД. Кроме того, об этом факте отдельно проинформирована Госпогранслужба. Вместе с тем, по непонятным для НАБУ причинам, при пересечении 9 июля 2018 года подозреваемым государственной границы Украины сотрудниками ГПСУ не приняты меры к его задержанию», - говорится в сообщении.

По данным следствия, этот участник преступления, зная, что является подозреваемым, сознательно не возвращался на территорию Украины. Однако 13 июня 2018 года истек срок действия его паспорта гражданина Украины для выезда за границу, что делало невозможным дальнейшее пребывание на территории стран Европейского Союза, поэтому 9 июля 2018 года он вынужден был вернуться в Украину. Причем государственную границу этот человек пересек на основании свидетельства на возвращение в Украину.

В этот же день подозреваемый явился в НАБУ, после чего был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставлен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Указанное лицо, согласно версии следствия, является одним из участников коррупционной схемы, по которой Минобороны Украины на протяжении 2016 года незаконно переплатило за поставленное ему горючее 149,339 млн грн. Это было сделано через механизм заключения дополнительных соглашений, по которым безосновательно увеличена цена закупки в среднем на 16% от начальной цены.

Еще 31 октября 2017 года суд вынес решение на задержание подозреваемого с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении к нему меры пресечения. Однако, почти за полтора месяца до этого, он, по данным ГПСУ, выехал из страны и больше не возвращался. Соответственно, исполнить судебное решение было невозможно. Поэтому 19 октября 2017 года лицо было объявлено в международный розыск, а 11 ноября 2017 года ему передано письменное уведомление о подозрении.

Напоминается, 28 марта 2018 года досудебное расследование в отношении подозреваемых в участии в коррупционной схеме должностных лиц Министерства обороны Украины было завершено. Сейчас подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами дела. Материалы относительно действий двух подозреваемых - задержанного 9 июля 2018 года представителя компании и номинального директора коммерческого предприятия, который находится в международном розыске, выделено в отдельное производство.

Как сообщалось, в октябре 2017 года НАБУ и САП обнаружили коррупционную схему по растрате более 149 млн грн государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

11 октября во время проведения обысков по делу был задержан заместитель министра обороны Игорь Павловский и директор Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.

Еще двое подозреваемых по делу - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны. // УНИАН