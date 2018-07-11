В Харькове в столкновении с авто погибли два мотоциклиста (фото)

На улице Мира в Индустриальном районе Харькова 10 июля, около 19:50, в результате ДТП погибли два мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области на странице в Facebook.

Установлено, что на улице Мира столкнулись автомобиль Nissan Qashqai и два мотоцикла Suzuki, в результате чего один из мотоциклистов погиб на месте, другой – в машине скорой медицинской помощи.

Одним из погибших оказался 37-летний харьковчанин. Личность другого мотоциклиста устанавливается.

Водителя автомобиля, 38-летнего жителя Харькова, госпитализировали в больницу с диагнозом травма правого глаза. В салоне иномарки также находились его жена и двое детей. Никто из них не пострадал.

Также в результате ДТП технические повреждения получил "ВАЗ 2106", который пустой стоял на обочине.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются. // 112.ua