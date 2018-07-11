Правительственный квартал в центре Киева заблокировали «евробляхеры» (фото)

Центр Киева заблокировали протестующие водители автомобилей на еврономерах в рамках "Акции за защиту и доступную растаможку", сообщается на странице "Авто Евро Силы" в Facebook.

Больше сотни автомобилей на европейских номерах перекрыли проезд от метро "Арсенальная" до Европейской площади. Это повлекло за собой огромные пробки - с 8 утра в столице движение в центре фактически заблокировано.

Проезд будет значительно усложнен по маршруту проведения бессрочной акции, передает "Киев Автомобильный" в Facebook, в частности будет заблокирован Кабинет Министрив Украины, Верховная Рада, ул. Грушевського, ул. Шовковичная, ул. Садовая, ул. Липская, ул. Институтская, Правительственный квартал.

«Евробляхеры» приехали под Верховною Раду в 6:00 утра. Пробки в центре столицы обещают сделать бессрочными.

Как сообщает корреспондент телеканала "112 Украина", порядок возле парламента охраняют полицейские. По словам корреспондента, акция проходит спокойно.

Протестующие требуют, что Кабинет Министров принял решение, которое позволяет полиции проверять автомобили на иностранных номерах и применять штрафные санкции в соответствии с таможенным законодательством.

Отметим, что постановлением Кабинета Министров МВД получило возможность отслеживать сроки пребывания в Украине автомобиля на еврономерах и применять санкции к нарушителям. Полиция имеет доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", в которой фиксируются все автомобили, которые пересекают границу. Там же видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если автомобиль находится в Украине в режиме временного ввоза, то в течение 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке. Много владельцев автомобиля с еврономерами это требование игнорировали.