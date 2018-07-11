На львовском вокзале у иностранца вытащили конверт с десятью тысячами долларов

На днях во львовскую полицию обратился за помощью 23-летний иностранец, который приехал в Украину с туристической целью.

По словам туриста, на Главном железнодорожном вокзале Львова, когда он поднимался по лестнице на перрон, а одна из трех женщин, бежавших навстречу, толкнула его. В результате у него выпал кошелек.

"Пока заявитель поднимал кошелек, кто-то из незнакомок вытянула из кармана конверт, в котором находилось 10 тыс. долларов и начала убегать. Мужчина бросился вдогонку за злоумышленницей. Его крик услышали правоохранители, и задержали ее. Личность женщины, причастной к совершению преступления установлено – ею оказалась 17-летняя жительница города Берегово Закарпатской области", – сообщают в полиции.

По факту открыто уголовное производство ("Грабеж"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Проводится досудебное расследование. // Сегодня