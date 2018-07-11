Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На львовском вокзале у иностранца вытащили конверт с десятью тысячами долларов

11.07.2018 09:48

К краже причастна 17-летняя жительница Берегово Закарпатской области

На днях во львовскую полицию обратился за помощью 23-летний иностранец, который приехал в Украину с туристической целью.

Иностранца обокрали. Фото: start33.ru

По словам туриста, на Главном железнодорожном вокзале Львова, когда он поднимался по лестнице на перрон, а одна из трех женщин, бежавших навстречу, толкнула его. В результате у него выпал кошелек.

"Пока заявитель поднимал кошелек, кто-то из незнакомок вытянула из кармана конверт, в котором находилось 10 тыс. долларов и начала убегать. Мужчина бросился вдогонку за злоумышленницей. Его крик услышали правоохранители, и задержали ее. Личность женщины, причастной к совершению преступления установлено – ею оказалась 17-летняя жительница города Берегово Закарпатской области", – сообщают в полиции.

По факту открыто уголовное производство ("Грабеж"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Проводится досудебное расследование. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...