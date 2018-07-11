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CNN: Руководство Facebook передало «в Кремль» доступ к данным пользователей

11.07.2018 09:57

 В Конгрессе США заявили о необходимости проверки такого шага со стороны руководства популярной соцсети

Администрацией соцсети Facebook предоставлено российской компании Mail.ru Group доступ к базе данных пользователей соцсети после того, как был официально прекращен такой обмен на фоне скандала с утечкой данных по делу британской компании Cambridge Analytica. А также на фоне дела о вмешательстве России в выборы в США. Представителем спецкомитета по разведке в Сенате Конгресса США уже сделано заявление о том, что необходимо провести проверку таких действий руководства соцсети. Об этом сообщает телеканал CNN.

Фото AFP

В Facebook сообщили CNN, что Mail.Ru Group разработала сотни приложений для Facebook, некоторые из которых были тестовыми приложениями, которые не были опубликованы. Только в двух приложениях было предоставлено расширение, что позволило бы им собирать данные пользователей.

Сенатор Марк Уорнер, главный демократ в Сенатском разведывательном комитете, сказал в заявлении CNN, что отношения Facebook с Mail.Ru заслуживают дальнейшего изучения.

"За последние 6 месяцев мы узнали, что у Facebook было мало возможностей для контроля сбора и использования пользовательских данных третьими лицами. Теперь мы узнаем, что крупнейшая в России технологическая компания, чьи руководители тесно связаны с Владимиром Путиным, имеет сотни приложений, интегрированных с Facebook, собирая пользовательские данные. Если это так, нам нужно определить, какая информация пользователя была передана с помощью mail.ru и что могло быть сделано с собранными данными", – сказал Уорнер.

Вице-президент Facebook по сотрудничеству Име Арчибонг сообщил CNN, что у руководства соцсети нет никаких оснований полагать, что Mail.ru Group ненадлежащим образом воспользовалась полученными данными. Вместе с тем он уточнил, что в настоящее время в Facebook проводится расследование, которое касается и Mail.ru Group наряду с другими компаниями.

Сэнди Паракилас, бывший сотрудник Facebook, который сейчас работает в Центре гуманитарной технологии, сказал CNN: "К сожалению, Facebook не знает, что происходит с данными, когда те покидают их сервера, поэтому нет никакого способа узнать, есть было ли какое-то злоупотребление, или нет".

Напомним, в марте появилась информация о том, что социальная сеть Facebook проводит собственное расследование относительно связи своих сотрудников с посторонней компанией, которая завладела данными 50 миллионов пользователей. Есть данные о том, что они использовали личную информацию юзеров для поддержки штаба нынешнего президента США Дональда Трампа. // Сегодня

 

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