«Саудовский принц», несколько лет «разводивший» богачей на миллионы, погорел на любви к бекону

Американец колумбийского происхождения Энтони Жиньяк, выдавая себя за богатого саудовского принца, путешествовал по миру в поисках доверчивых инвесторов и успешно обманывал некоторых на миллионы долларов. Но удача изменила ему при попытке обвести вокруг пальца супербогатого американского девелопера Джеффри Соффера из Turnberry Associates.

Сначала Соффер тоже поверил 46-летнему "принцу", представившемуся султаном Бин Халид Аль-Саудом, который якобы хочет совместно вложиться в один из luxury-отелей в Майами-Бич. Чтобы поддержать "интерес" "султана" к сделке, Соффер даже успел вручить ему роскошные подарки на 50 тысяч долларов. Сначала Соффер тоже поверил 46-летнему "принцу", представившемуся султаном Бин Халид Аль-Саудом, который якобы хочет совместно вложиться в один из luxury-отелей в Майами-Бич. Чтобы поддержать "интерес" "султана" к сделке, Соффер даже успел вручить ему роскошные подарки на 50 тысяч долларов.

"Полагая, что Жиньяк был представителем королевской семьи и дипломатом из Саудовской Аравии и имел средства для покупки отеля, [девелопер] выразил заинтересованность в сделке", - говорится в тексте уголовной жалобы, которую Соффер подал впоследствии.

Опасения насчет "султана" у Соффера возникли прошлым летом, когда после встречи с Жиньяком в Аспене служба безопасности миллиардера попыталась проверить информацию о принце, но ничего внушающего доверия не обнаружила. Соффер сообщил о своих подозрениях в ФБР - там начали федеральное расследование. Осенью 2017 года Жиньяк был задержан полицией. С ноября в ожидании приговора он находится в следственном изоляторе в Майами.

Задержанный сознался в том, выдавал себя за иностранного дипломата, крал личные данные и занимался мошенничеством. Ожидается, что приговор Жиньяку будет вынесен в августе. О деле стало известно только на днях благодаря источникам издания Miami Herald . Сам Соффер, чьи юристы скрыли в иске как имя своего клиента, так и название отеля, который "намеревался купить" Жиньяк, общения с журналистами избегает.

По данным источников, жертвами хитрого колумбийца стали как минимум 26 инвесторов. В 2015 - 2017 годах Жиньяк обманным путем заполучил в общей сложности 8 млн долларов, выяснили в ФБР.

Известно, что будущий международный мошенник в детстве был усыновлен семьей из Мичигана. Несмотря на все свои аферы, он спокойно жил в Южной Флориде, тратя украденные деньги на предметы роскоши. За два года он успел приобрести несколько автомобилей Ferrari и Rolls Royce, часы Rolex, ювелирные изделия Cartier, а также кондоминимум с двумя спальнями на эксклюзивном острове Фишер в заливе Бискейн.

Фотоотчеты о беззаботной жизни Жиньяк публиковал на страничке "Принц Дубая" в Instagram. Здесь он был достаточно осторожен, не выкладывая фото со своим лицом.

На странице размещены изображения его драгоценностей, в том числе бриллиантовые часы Rolex, а также фото изысканных блюда, поездки на частных самолетах и экзотических автомобилях, роскошные шопинг-туры и VIP-процедуры. Иногда для поддержания легенды он выкладывал фото из арабских стран, которые, впрочем, больше похожи на картинки, позаимствованные из интернета. Самые трогательные фото - с его домашним чихуахуа по кличке Фокси.

Во время допросов Жиньяк признался, что в 2015 году вместе с партнером создал мошенническую инвестиционную компанию Marden Williams International для якобы законных деловых сделок по всему миру. На разных торговых площадках Жиньяк заявлял, что он может заключать частные эксклюзивные сделки от имени королевского двора. В частности, в это поверил один из неназванных инвесторов в Швейцарии, доверивший Жиньяку 5 млн долларов.

Соффера "принц" и его представители хотели развести на фантастические инвестиции в размере 440 млн долларов. При этом Жиньяк уверял, что внесет 30% от этой суммы. Общаясь с Соффером, мошенник всячески поддерживал "маскарад", приезжая на машинах с поддельными дипномерами, купленными на eBay. Пригласив Соффера в свой пентхаус на остров Фишер, "принц" продемонстрировал гостю поддельное письмо из Bank of Dubai, якобы страхующего сделку с отелем на 600 млн долларов.

Но в то же время "султан" допускал очевидные ляпы. Например, пытаясь впечатлить Соффера, катал его с превышением скорости на своем Ferrari California. Когда инвестор сделал ему замечание, Жиньяк ответил, что ему ничего не будет, так как он "обладает дипломатическим иммунитетом". Также Соффера, согласно материалам дела, насторожило то, что Жиньяк за совместными обедами с удовольствием уплетал бекон, что по идее должно противоречить религиозному этикету представителя королевской семьи саудитов.

Жиньяк был разоблачен в ноябре 2017 года, когда вылетел из Лондона в Нью-Йорк по паспорту на имя другого человека. Проведя обыски в резиденции "принца" на острове Фишер, следователи обнаружили поддельные визитки с разными именами и титулами, фальшивые дипномера, незаконные кредитки, тысячи долларов наличными и финансовые документы от имени члена королевской семьи Саудовской Аравии.