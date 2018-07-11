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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 10.07.2018

11.07.2018 10:15

 Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 10.07.2018

Працівники Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції викрили 17-річну одеситку, яка в одному з магазинів Чорноморська вкрала жіночий рюкзак.

полиция

До Суворовського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулась 35-річна одеситка, яка повідомила, що на вулиці Паустовського на неї накинувся невідомий чоловік і відібрав гаманець з грошима. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 31-річного місцевого жителя.

У Чорноморську на вулиці Спортивна невідомий чоловік вирвав з рук мобільні телефони у двох місцевих жінок. Вжитими заходами працівники Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції викрили 33-річного містянина, який надав правдиві свідчення та повернув награбоване.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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