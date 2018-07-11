На Дніпропетровщині попереджено кібератаку російських спецслужб на хлоропереливну станцію

Співробітники СБ України блокували спробу російських спецслужб провести кібератаку на мережеве обладнання товариства «Аульська хлоропереливна станція», яке є об’єктом критичної інфраструктури країни.

Фахівці спецслужби у сфері кібербезпеки встановили, що протягом декількох хвилин системи управління технологічними процесами та системи виявлення ознак аварійних ситуацій підприємства були умисно уражені комп’ютерним вірусом VPNFilter з території РФ.

Продовження кібератаки могло призвести до зриву технологічних процесів та можливої аварії.

Задум кібератаки країни-агресора полягав у блокуванні сталого функціонування саме переливної станції, яке забезпечує рідким хлором для очищення води водопровідно-каналізаційних підприємств на всій території України.

У тісній взаємодії з адміністрацією товариства вдалося попередити потенційну техногенну катастрофу. Для блокування ураження комп’ютерним вірусом інших складових інформаційно-телекомунікаційних систем об’єкту критичної інфраструктури, недопущення можливих катастрофічних наслідків, фахівцями СБУ у взаємодії із працівниками провайдера та «Аульської хлоропереливної станції» шкідливе програмне забезпечення VPNFilter було локалізоване та знешкоджене.

У травні поточного року фахівцями СБУ вже фіксувались прояви підготовки російських спецслужб до проведення кібератаки на об’єкти державного та приватного секторів з використанням саме комп’ютерного вірусу VPNFilter.

VPNFilter — багаторівневе модульне шкідливе програмне забезпечення з універсальними можливостями, які забезпечують проведення як кіберрозвідки, так і деструктивних кібероперацій.

Завдяки поетапному розгортанню роботи Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ гарантує сталий ефективний захист об’єктів критичної інфраструктури держави.

Прес-центр СБ України

