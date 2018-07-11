Смоленская катастрофа: Россия отказала Польше в реконструкции обломков самолета Качинского

В Польше такое решение назвали «действиями, которые содержат признаки провокации».

РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета, в котором в 2010 году под Смоленском разбился президент Лех Качиньский и польские чиновники.

Об этом говорится в заявлении подкомиссии минобороны Польши по расследованию катастрофы.

"Информируем, что в связи с обращением от марта этого года подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы с российской стороны по поводу возможного проведения в Смоленске реконструкции обломков, российская сторона ответила отказом»,- говорится в сообщении.

В МИД России уверяют, что якобы провести реконструкцию обломков самолета на месте "без прикосновения к ним, изменения их вида, и особенных признаков" невозможно.

"Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле или абсолютном отсутствии компетенций в области расследования авиакатастроф", - в ответ заявила польская сторона.

Ведь, согласно инструкции Международной организации гражданской авиации реконструкция разбитого самолета "очень важливва и нужна" в выяснении причин катастрофы.

"Позиция российской стороны подтверждает диагноз, что содержится в докладе Совета Европы, который сравнивает деятельность Российской Федерации с поведением СССР в вопросе геноцида в Катыни и прямо называет их действиями, несут признаки провокации", - резюмировала пресс-секретарь подкомиссии Марта Палонек.

Ранее польская правительственная подкомиссия, которая повторно расследует обстоятельства авиакатастрофы президентского авиалайнера под Смоленском, вновь заявила о том, что на борту самолета произошел взрыв. Так, левое крыло самолета было разрушено в результате внутреннего взрыва.

Напомним, 10 апреля 2010 года в России разбился самолет ТУ-154М. На его борту были 96 человек – все они погибли. Среди них – президент Польши Лех Качиньский и немало высокопоставленных чиновников. Все они летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Варшава тогда обвиняла в авиакатастрофе двух российских диспетчеров.

В октябре 2016 года комиссия по расследованию Смоленской трагедии установила, что на телах некоторых жертв были обнаружены следы огня. Однако это нельзя объяснить пожаром, который возник на месте катастрофы. // ТСН