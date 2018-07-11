Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На хабарі затримано чиновницю Одеської міськради

11.07.2018 10:52

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на систематичних хабарах керівника одного з підрозділів департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Правоохоронці встановили, що чиновниця налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі в містах відпочинку на узбережжі Одеси.

хабар

Оперативники спецслужби затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання хабара у вигляді коштовного подарунка вартістю понад чотирнадцять з половиною тисяч гривень за видачу листа-погодження на в’їзд автотранспорту в прибережну зону.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення чиновниці про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії зі встановленню інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прес-центр СБ України
 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...