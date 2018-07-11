На хабарі затримано чиновницю Одеської міськради

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на систематичних хабарах керівника одного з підрозділів департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.

Правоохоронці встановили, що чиновниця налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі в містах відпочинку на узбережжі Одеси.

Оперативники спецслужби затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання хабара у вигляді коштовного подарунка вартістю понад чотирнадцять з половиною тисяч гривень за видачу листа-погодження на в’їзд автотранспорту в прибережну зону.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення чиновниці про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії зі встановленню інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Прес-центр СБ України

