На хабарі затримано чиновницю Одеської міськради

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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на систематичних хабарах керівника одного з підрозділів департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Правоохоронці встановили, що чиновниця налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від підприємців за погодження дозвільних документів на здійснення торгівлі в містах відпочинку на узбережжі Одеси.
Оперативники спецслужби затримали зловмисницю на робочому місці під час отримання хабара у вигляді коштовного подарунка вартістю понад чотирнадцять з половиною тисяч гривень за видачу листа-погодження на в’їзд автотранспорту в прибережну зону.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення чиновниці про підозру у скоєнні злочину.
Тривають слідчі дії зі встановленню інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
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