Греция высылает российских дипломатов из-за вмешательства Москвы во внутренние дела страны

Об этом сообщает газета Kathimerini

Как сообщили источники издания, российские дипломаты пытались раздобыть некую информацию, а также подкупить греческих чиновников, однако потерпели неудачу. Кроме того, у Афин возникли претензии к Императорскому православному палестинскому обществу.

Среди четверых россиян, которых собираются выслать, есть сотрудник дипмиссии по имени Виктор Яковлев, указывает Kathimerini. Какую должность он занимает - неизвестно, в списке "Дипломатический состав" на сайте посольства России в Греции о нем нет информации.

Решение Афин может привести к эскалации напряженности, которая назревала между двумя странами в течение последних двух лет из-за попыток подрыва Россией национальной безопасности Греции, говорится в статье.

По данным высокопоставленных греческих дипломатических источников, инициатива властей стала реакцией на неоднократно предпринимаемые Москвой скоординированные усилия по расширению российского влияния в Греции, в частности связанные с деятельностью Императорского православного палестинского общества.

В то же время, отмечают источники издания, Греция продолжает в соответствии с основными направлениями внешней политики стремиться к хорошим отношениям, сотрудничеству с Россией и содействию дружбе между двумя народами. Однако, как указывают власти, это возможно только в том случае, если страны уважают суверенитет друг друга.

Собеседники журналистов также отмечают осторожную позицию Греции в деле об отравлении в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Афины не последовали примеру других западных стран, которые выслали российских дипломатов из-за химатаки. Позиция греческих властей не осталась незамеченной - ее приветствовала Москва.

Те же источники Kathimerini отмечают, что, несмотря на стремление греческого правительства поддерживать хорошие отношения с Россией, в последнее время во внутренние дела страны вмешиваются различные круги, продвигающие российские интересы. В частности, они пытаются подкупать муниципалитеты, а также завоевать при помощи денег расположение митрополитов Греческой православной церкви, чтобы получить влияние на Афоне.

Греческие дипломаты указывают и на попытку России вмешаться в такой стратегически важный и сложный вопрос, как заключение соглашения между Грецией и Македонией о переименовании бывшей югославской республики, таким образом негативно влияя на роль Греции на Балканах. Напомним, в середине июня договоренность все же была достигнута - новое название государства теперь звучит как Республика Северная Македония.

Источники в дипломатических кругах Греции подчеркнули, что решение о высылке ограничивается конкретными четырьмя лицами и не меняет глобальной доброжелательной стратегии Греции в отношении России.