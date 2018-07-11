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Греция высылает российских дипломатов из-за вмешательства Москвы во внутренние дела страны

11.07.2018 11:03

 Правительство Греции приняло решение выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двоим. Афины обвиняют россиян в попытке вмешаться во внутренние дела страны и совершении противоправных действий против национальной безопасности Греции.

Об этом сообщает газета Kathimerini.
 
Греция
 
Как сообщили источники издания, российские дипломаты пытались раздобыть некую информацию, а также подкупить греческих чиновников, однако потерпели неудачу. Кроме того, у Афин возникли претензии к Императорскому православному палестинскому обществу.
 
Среди четверых россиян, которых собираются выслать, есть сотрудник дипмиссии по имени Виктор Яковлев, указывает Kathimerini. Какую должность он занимает - неизвестно, в списке "Дипломатический состав" на сайте посольства России в Греции о нем нет информации.
 
Решение Афин может привести к эскалации напряженности, которая назревала между двумя странами в течение последних двух лет из-за попыток подрыва Россией национальной безопасности Греции, говорится в статье.
 
По данным высокопоставленных греческих дипломатических источников, инициатива властей стала реакцией на неоднократно предпринимаемые Москвой скоординированные усилия по расширению российского влияния в Греции, в частности связанные с деятельностью Императорского православного палестинского общества.
 
В то же время, отмечают источники издания, Греция продолжает в соответствии с основными направлениями внешней политики стремиться к хорошим отношениям, сотрудничеству с Россией и содействию дружбе между двумя народами. Однако, как указывают власти, это возможно только в том случае, если страны уважают суверенитет друг друга.
 
Собеседники журналистов также отмечают осторожную позицию Греции в деле об отравлении в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Афины не последовали примеру других западных стран, которые выслали российских дипломатов из-за химатаки. Позиция греческих властей не осталась незамеченной - ее приветствовала Москва.
 
Те же источники Kathimerini отмечают, что, несмотря на стремление греческого правительства поддерживать хорошие отношения с Россией, в последнее время во внутренние дела страны вмешиваются различные круги, продвигающие российские интересы. В частности, они пытаются подкупать муниципалитеты, а также завоевать при помощи денег расположение митрополитов Греческой православной церкви, чтобы получить влияние на Афоне.
 
Греческие дипломаты указывают и на попытку России вмешаться в такой стратегически важный и сложный вопрос, как заключение соглашения между Грецией и Македонией о переименовании бывшей югославской республики, таким образом негативно влияя на роль Греции на Балканах. Напомним, в середине июня договоренность все же была достигнута - новое название государства теперь звучит как Республика Северная Македония.
 
Источники в дипломатических кругах Греции подчеркнули, что решение о высылке ограничивается конкретными четырьмя лицами и не меняет глобальной доброжелательной стратегии Греции в отношении России.
 
Любые "ответные шаги" Москвы приведут к дальнейшему ухудшению отношений двух стран, предупреждают собеседники издания. Они отмечают, что ни один сотрудник греческих дипломатических и консульских служб в России не выходил за рамки строгого исполнения своих служебных обязанностей и, таким образом, повода для зеркальной высылки нет. // NEWSru.com

 

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