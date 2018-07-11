У Вінниці поліція затримала злочинну групу шахраїв

9 липня у Вінниці поліцейські затримали злочинну групу з трьох осіб, яка підозрюється у вчиненні шахрайств під приводом «звільнення» родичів вінничан з поліції. Потерпілі від дій зловмисників – літні люди. Двоє затриманих перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

До поліції впродовж трьох останніх днів надійшли заяви від літніх мешканок Вінниці про те, що їм на телефон подзвонили невідомі і повідомили, що їх сини потрапили в ДТП і для їх звільнення від кримінальної відповідальності необхідно заплатити кошти.

У такий спосіб зловмисники привласнили 20 тисяч гривень 76-річної вінничанки.

Ще одна потерпіла - 76-річна вінничанка віддала шахраям взамін «визволення» сина з поліції понад 15 тисяч гривень та 840 доларів.

А у 83-річної пенсіонерки пройдисвіти видурили у такий же спосіб 9 тисяч гривень заощаджень. Зловмисники приїжджали за коштами до своїх жертв додому на мопедах, які спеціально придбали у Вінниці для таких «заробітків».

За словами т.в.о. заступника начальника Вінницького відділу поліції Сергія Химича, в ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативникам карного розшуку Вінницького відділу поліції спільно з управлінням карного розшуку вдалося встановити та затримати усіх учасників злочинної групи.

За підозрою у вчиненні шахрайств затримані вихідці Запорізької області – два молодики віком 22 та 21 рік та їх 27-річна спільниця. Молодший з них – раніше судимий за вчинення крадіжок. Зловмисники у Вінниці проживали в орендованій квартирі.

Чоловіки затримані в процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України (шахрайство). За такий злочин їм загрожує до трьох років ув’язнення.

В ході слідства поліцейські перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів на території області.

Відділ комунікації поліції

Вінницької області