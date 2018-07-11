65-летний житель Киевщины развращал девочку «за конфеты»

В Киевской области задержали педофила, который развращал 12-летнюю девочку.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в одном из сел Яготинского района задержали 65-летнего киевлянина, который развращал ребенка на территории своего дачного дома.

По спецлинии 102 обратились дедушка и бабушка пострадавшей девочки, к которым ребенок приезжает на летний отдых, и сообщили, что их сосед развращает внучку. Об этом рассказала сама девочка, в телефоне которой были найдены зафиксированные звонки от соседа.

Как оказалось, мужчина развращает ребенка с 2015 года. А начались "ухаживания" из того, что пожилой мужчина однажды предложил конфет ребенку.

Злоумышленника сразу же задержали по месту жительства в порядке ст. 208 УПК Украины. В его телефоне были найдены фото обнаженной девочки, он во всем признался.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (Развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Сейчас педофилу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. // Сегодня