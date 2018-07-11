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«Мы вас защищаем, а вы платите миллиарды России»: Трамп жестко прошелся по «Северному потоку-2»

11.07.2018 11:55

Реализация проекта "Северный поток-2" полностью неприемлема для США, заявил американский президент

Президент США Дональд Трамп, который ранее призвал союзников по НАТО увеличить военные расходы, выступил с резкой критикой стран альянса, одобривших строительство газопровода "Северный поток-2". Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он особенно резко критиковал Германию, назвав ее заложником России, передает ТАСС.

Дональд Трамп. Фото: AFP

"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России", – заявил он.

"Мы должны защищать вас, а вы отдаете миллиарды долларов России, – продолжил он. – Германия находится у них (России) в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание".

Он также заявил, что реализация проекта "Северный поток -2" полностью неприемлема для США.

"Германия платит миллиарды и миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Это абсолютно неприемлемо. Они строят газопровод, цель которого – платить миллиарды долларов России, – сказал Трамп генсеку альянса. - НАТО должна что-то с этим сделать, хотя я не знаю, что вы можете сделать". // Сегодня

 

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