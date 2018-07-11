В МВД зачем-то заставят пограничников носить такую же эмблему как у боевиков банды «Восток»

Министерство внутренних дел внесло изменения в ранее утвержденные образцы знаков различия и правил ношения формы одежды военнослужащими Государственной пограничной службы .

С этой целью был издан приказ МВД от 23 мая 2018 № 437 «О внесении изменений в приказ Министерства внутренних дел Украины от 02.10.2017 № 808» (зарегистр. В Минюсте 06.06.2018р. За № 681/32133).

Приказ вступил в силу 26 июня 2018 года, также его текст доступен на веб-портале Верховной Рады Украины.

Изменения коснулись погон рядового, сержантского и старшинского состава, которые отныне отвечают знакам различия установленным для сержантов Вооруженных Сил Украины. Также несколько увеличились в размерах знаки офицерского состава Морской охраны .

Более кардинальные изменения претерпели две кокарды, в частности на кокарде для берета вместо щита в щите, появился Георгий Победоносец (в приказе, чтобы скрыть явную ассоциацию, именуется "святой Юрий"), который побеждает змея.

Интересно то, что у донецких боевиков из банды Ходаковского «Восток», почти такая же эмблема, только украшенная георгиевскими лентами.

Кокарда украинских пограничников и шеврон боевиков так называемой «бригады Восток»

Чем думали и куда смотрели Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал и глава МВД Аваков, утверждая эту кокарду, нам выяснить не удалось.