Больной раком пенсионер подорвал себя гранатой

Избавиться от страданий он решил с помощью боевой гранаты. Около 15.00 пенсионер пошел с боеприпасом на свой огород, где и выдернул чеку. От взрыва тело самоубийцы разорвало на куски. Где он взял гранату (хотя сейчас, когда мирная территория наводнена оружием, вывезенным из зоны боевых действий, это не проблема), устанавливают правоохранители.

Фото ГУНП в Полтавской области

— Глобинский отдел полиции открыл уголовное производство по предварительной квалификации «Умышленное убийство», — сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев. — Взрывотехники уточняют, какой именно предмет взорвался. Следователи выясняют обстоятельства.

Между тем днем ранее еще один житель Глобинского района был травмирован гранатой, которую он бросил возле двора соседки. К счастью, никто, кроме самого 32-летнего злоумышленника, не пострадал. В результате взрыва он получил осколочное ранение ноги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что во Львове в квартире жилого дома взорвалась граната: один человек погиб, еще один ранен. // «ФАКТЫ»