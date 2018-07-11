Премьер заявляет о безумном давлении со стороны «крышевальщиков» контрабанды

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорит, что на него оказывается давление со стороны тех, кто крышует контрабанду
Об этом он заявил на заседании правительства, информирует Depo.ua.
"Оказывается безумное давление. Оно осуществляется и на меня, и на таможенников с разнообразными инструментами для того, чтобы нас остановить", - сказал глава правительства.
По его словам, сегодня в среде контрабандистов ходят слухи, что, мол, "подождите, сейчас их дожмут, они отступят, и мы договоримся".
"Я подчеркиваю, что я ни с кем ни о чем договариваться не собираюсь. Это для меня принципиальная позиция. Я выдерживал давление и раньше, выдержу и это", - заявил Гройсман.
Напомним, 20 июня премьер-министр Владимир Гройсман представил план борьбы с контрабандой.
Он также призвал все правоохранительные структуры Украины объединиться в борьбе с контрабандой.
Впоследствии Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине полицейские получили право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля и пунктах пропуска через государственную границу. Их задача - контролировать работу и выявлять факты нарушения таможенных правил.
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