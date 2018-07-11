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Премьер заявляет о безумном давлении со стороны «крышевальщиков» контрабанды

11.07.2018 12:31

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорит, что на него оказывается давление со стороны тех, кто крышует контрабанду

Об этом он заявил на заседании правительства, информирует Depo.ua.

"Оказывается безумное давление. Оно осуществляется и на меня, и на таможенников с разнообразными инструментами для того, чтобы нас остановить", - сказал глава правительства.

По его словам, сегодня в среде контрабандистов ходят слухи, что, мол, "подождите, сейчас их дожмут, они отступят, и мы договоримся".

"Я подчеркиваю, что я ни с кем ни о чем договариваться не собираюсь. Это для меня принципиальная позиция. Я выдерживал давление и раньше, выдержу и это", - заявил Гройсман.

Напомним, 20 июня премьер-министр Владимир Гройсман представил план борьбы с контрабандой.

Он также призвал все правоохранительные структуры Украины объединиться в борьбе с контрабандой.

Впоследствии Кабмин принял постановление, согласно которому в Украине полицейские получили право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля и пунктах пропуска через государственную границу. Их задача - контролировать работу и выявлять факты нарушения таможенных правил.

 

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