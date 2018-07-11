На Сумщині поліцейські припинили діяльність каналу нелегальної міграції

Вночі 11 липня в ході проведення оперативних заходів на території Глухівського району, неподалік від державного кордону з РФ, працівники кримінальної поліції області спільно зі співробітниками Глухівського відділу поліції затримали двох громадян іншої країни у супроводі провідника. Ним виявився місцевий житель, 1983 року народження.

Чоловік за грошову винагороду взявся доправити нелегалів безпосередньо з місця незаконного перетину державного кордону України до Глухова. Звідти планувалося їхнє подальше незаконне переміщення через Україну до країн Європи.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників злочинної схеми. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області