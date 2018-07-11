Слідчий сфабрикував справу та привласнив кошти бізнесмена

Як розповів в.о. начальника управління прокуратури області Євген Шпак, 31-річному чоловіку інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України (вимагання з використанням службового становища, поєднане з обмеженням прав і свобод потерпілого, з погрозою застосування насильства; використання завідомо неправдивого документа; службове підроблення).



Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2015 року обвинувачений, який на той момент працював на посаді старшого слідчого міліцейського райвідділу, дізнався, що у харківської підприємиці періодично з’являються значні суми грошей. 37-річна жінка займалася здійсненням фінансових операцій та співпрацювала з іноземцями.



Правоохоронець вирішив «розжитися» за її рахунок. Для цього він «сфабрикував» стосовно неї кримінальне провадження. Екс-міліціонер зареєстрував неіснуючу насправді заяву громадянина Іспанії зі скаргою на шахрайські дії підприємиці. Потім вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Та через неправдиві відомості, внесені до клопотання, отримав у суді дозвіл на обшук помешкання потерпілої.



Під час обшуку він погрожував власниці квартири кримінальною відповідальністю, фізичним впливом та навіть позбавленням волі й вимагав у жінки передати йому всі наявні у неї кошти. Під тиском господиня віддала «перевертню у погонах» 30 тис. євро.



З метою прикриття незаконних дій правоохоронець склав протокол обшуку. Однак до документу вніс значно меншу суму - близько 21 тис. євро, безпідставно привласнивши залишок вилученої суми.



Викрили зловмисника після звернення потерпілої до прокуратури.



Як з’ясувалося в ході слідства, заявника, який нібито скаржився на шахрайство з боку підприємиці, не існує, а людина з такими даними взагалі жодного разу не в’їжджала на територію України.



Максимальна санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.



Прес-служба прокуратури Харківської області