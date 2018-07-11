Премьер запретил министрам общаться с представителями РФ без согласования с МИД

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров, передает 112.ua.

"Прошу заметить, коллеги, что на любые такие вещи (переписка с представителями РФ, - ред.) вы должны, во-первых, сразу реагировать. Во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и врагом нашим... И все такие вещи, запросы провокационные и так далее координировать с Министерством иностранных дел. И действовать только в пределах тех директивов и мандатов, которые предоставляет правительство", - сказал он.

Отметим, что такое требование поступило после информации в одном из украинских СМИ о переписке министра энергетики Игоря Насалика с первым заместителем директора корпорации "Росатом" Кириллом Комаровым относительно сотрудничества в сфере энергетики.

Сам Насалик во время заседания утверждал, что данная информация является фейком и письмо было направлено "не напрямую, а в Министерство иностранных дел". Кроме того, по словам министра, в письме речь не о возможном сотрудничестве, а о расторжении договоров.