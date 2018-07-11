«Евробляхеры» хотят отставки борцов с контрабандой

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые митингуют в центре Киева, требуют отставки и наказания чиновников, а также отмены постановления Кабинета министров №479

Об этом заявил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает Depo.ua.

"Первое требование - к Кабинету министров, отменить постановление №479 от 20 июня, которое узурпировало отношения между властью и собственниками таких транспортных средств. И к господину Парубию - поставить на повестку дня и рассмотреть законодательство, внесенное от комитета налоговой и таможенной политики, законопроекты, которые решают вопросы в целом. Основные требования - отмена акцизов и льготы для участников боевых действий", - сказал Ярошевич.

Он добавил, что будут требовать отставки и. о. председателя ГФС Украины Мирослава Продана и "наказания руководства полиции, возможно, самого Авакова".