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На Киевщине психбольной задушил, изнасиловал и ограбил старушку. Затем поджег дом и пошел спать

11.07.2018 13:32

 В Киевской области душевнобольной задушил, изнасиловал, ограбил и поджег пенсионерку.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, трагедия произошла ночью в селе Леоновка Кагарлыкского района. 32-летний мужчина через окно проник в дом 83-летней односельчанки, применил к ней физическое и половое насилие, похитил два мобильных телефона, сгреб постель и поджег, после чего пошел домой спать.

убийство и поджог

В результате преступных действий психически больного мужчины погибла бабушка и частично сгорел ее дом.

Работники Кагарлыкского отделения полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили и задержали подозреваемого по месту его жительства. Он признался в содеянном.

Кагарлыкский районный суд Киевской области вынес решение о направлении мужчины на принудительное психиатрическое лечение.

Продолжается комплекс следственных действий. Назначен ряд экспертиз. Предварительно открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. // Сегодня

 

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