На Луганщині взято під варту двох співробітників поліції Харкывщини, які вимагали хабар від підприєм

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368), перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України) та грабежу, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 186 КК України).

Встановлено, що 12.06.2018 працівниками правоохоронних органів Харківської області під час проведення обшуку у приміщенні одного з приватних підприємств у м. Сєвєродонецьку виявлено грошові кошти, що належать приватному підприємцю. З метою одержання неправомірної вигоди правоохоронці вимагали передати їм частину грошей, та, отримавши відмову, відкрито заволоділи частиною готівки - 459 тис грн, після чого втекли з місця проведення обшуку.

На даний час двом працівникам поліції повідомлено про підозру. Наразі судом до підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

Довідково: за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 186, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України правопорушникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Прес-служба прокуратури Луганської області