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В Украину не пустили российского актера Макарского

11.07.2018 13:55

Пограничники рассказали, почему отправили обратно россиянина, и на какой срок запретили въезд в нашу страну

В Одесской области в пункте пропуска "Маяки", что на границе с Молдовой, пограничники не пустили в Украину российского актера Антона Макарского. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Антон Макарский. Фото: instagram.com/makarskie_official

Сообщается, что пограничники запретили въезжать на украинскую территорию россиянину по поручению правоохранительных органов Украины. Это случилось во время пограничного контроля на пункте пропуска.

Как оказалось, в 2015 году он незаконно посещал оккупированный Крым. На полуостров россиянин ездил принимать участие в съемках пропагандистского сериала по заказу одного из телеканалов РФ, и незаконно пересек государственную границу Украины.

В итоге Макарскому теперь запрещен въезд в Украину сроком на три года и был отправлен в обратном направлении.

В ГПСУ отметили, что на сегодняшний день установлены почти три тысячи человек, которые незаконно посещали оккупированные территории Украины. Кроме того, в отношении почти 130 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства, которые незаконно посещали Крым, принято решение о запрете въезда в нашу страну. // Сегодня

 

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